Dünya Sağlık Örgütü’nden corona salgını hakkında önemli açıklama

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Mike Ryan, iyileşen corona virüsü hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların corona virüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

Ryan, bir süre sonra corona virüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, antikorlar etkili olsa bile, çok sayıda insanın bunları geliştirdiğine ve daha geniş nüfusa “sürü bağışıklığı” olarak yansıyacağına dair çok az işaret bulunduğunu söyledi.

Ryan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

*Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor.

* Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir.

AYRINTILAR GELİYOR…