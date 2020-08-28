Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü aşısı için yeni formül

Covid-19’la mücadele ile ilgili açıklamaları ses getiren Dünya Sağlık Örgütü’nün evrensel bir aşı platformu kurmak için çabaları devam ederken kuruluşun gizli yazışma ve belgelerine İngiliz haber ajansı Reuters ulaştı…

Reuters, DSÖ’nün bu platforma katılmak isteyen varlıklı ülkelere istedikleri aşının haklarını rezerve etme istenildiği durumda satın alma hakkı sunduğunu yazdı. Bazı hükümetleri ikna etmek için bu yöntemi tercih ettiği tahmin edilen DSÖ’nün bu hamlesi hakkında Batılı üst düzey bir diplomat, “Maddi açıdan iyi durumda olan ülkeler için böyle bir esneklik sağladılar ki daha çok ilgi çekebilsinler. Önceden para vermenin bazı avantajları olmalıydı” dedi.

TEK DOZA 3.10 DOLAR ÖDEYECEKLER

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde corona virüsüne karşı geliştirilen yüzlerce ilaç ve aşı olduğunu açıklayarak geçen aylarda, “Aşı milliyetçiliğinden” uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Zira ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, yaptıkları anlaşmalar ile kendileri için yetecek kadar Covid-19 aşısını garanti altına almıştı.

DSÖ, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 194 üye ülkeye bu teklifi sunmuştu. DSÖ’nün daha çok ülkeyi COVAX’a çekmek için yaptığı teklifte, aşıların tek bir dozu için 3.10 dolar ödeyecek ve daha sonra aşının fiyatı 10.55 dolara kadar çıksa bile aşıları opsiyonlu olarak satın alabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi verilerine göre şu ana kadar 172 ülke COVAX platformuna dahil olmaya ilgili olduğunu gösterirken bunların arasındaki 92 ülkenin ise gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler olduğu belirtildi.