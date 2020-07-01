Dünya Sağlık Örgütü’nden Doğu Akdeniz ülkeleri için flaş uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile ilgili düzenledikleri basın açıklamasında salgındaki son durumu değerlendirdi.

DSÖ Başkanı Tedros, bazı ülkeleri işaret ederek bu ülkelerde salgına karşı bütün araçların doğru şekilde kullanılmadığı kanısına vardıklarını belirtti.

Bu ülkelerde salgının çok daha uzun süreceğine değinen Tedros, salgındaki can kayıplarının da artacağına işaret ederek sürecin çok acılı geçeceğini ifade etti.

“SALGIN BÖLGEYİ YUTTU”

Öte yandan DSÖ’nün Doğu Akdeniz sorumlusu Ahmed Al-Mandhari de salgının bölgeyi ele geçirdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz sorumlusu, durumu stabil gibi görünen ülkelerde daha yüksek riskin bulunduğunu açıkladı. Bu ülkelerde ilerleyen günlerde vaka artışlarının görülebileceği ifade edildi.

DSÖ’nün Doğu Akdeniz bölgesinde Afganistan, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkeler bulunuyor.