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Dünya Sağlık Örgütü’nden Doğu Akdeniz ülkeleri için flaş uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, bazı ülkelerin salgın hastalıkla mücadelede bütün araçları kullanmamasından endişe duyduğunu belirtti. Tedros, bu ülkelere daha uzun ve acılı bir yol izlendiği açıklamasında bulundu. DSÖ'nün Doğu Akdeniz sorumlusu ise bölgenin adeta salgın tarafından yutulduğunu ifade etti.

19:04 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü’nden Doğu Akdeniz ülkeleri için flaş uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 ile ilgili düzenledikleri basın açıklamasında salgındaki son durumu değerlendirdi.

DSÖ Başkanı Tedros, bazı ülkeleri işaret ederek bu ülkelerde salgına karşı bütün araçların doğru şekilde kullanılmadığı kanısına vardıklarını belirtti.

Bu ülkelerde salgının çok daha uzun süreceğine değinen Tedros, salgındaki can kayıplarının da artacağına işaret ederek sürecin çok acılı geçeceğini ifade etti.

Akdeniz’in doğusunda bulunan İran, Irak ve bölgedeki diğer ülkelerin virüs tarafından ele geçirildiği belirtildi. Reuters

“SALGIN BÖLGEYİ YUTTU”

Öte yandan DSÖ’nün Doğu Akdeniz sorumlusu Ahmed Al-Mandhari de salgının bölgeyi ele geçirdiğini söyledi.

Doğu Akdeniz sorumlusu, durumu stabil gibi görünen ülkelerde daha yüksek riskin bulunduğunu açıkladı. Bu ülkelerde ilerleyen günlerde vaka artışlarının görülebileceği ifade edildi.

DSÖ’nün Doğu Akdeniz bölgesinde Afganistan, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkeler bulunuyor.

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Son güncelleme: 19:08 01.07.2020
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