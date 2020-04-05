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Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan corona açıklaması: 30’larında ve 40’larında…

Kamuoyu tarafından yanlış bir algıya sahip olan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi... DSÖ yetkilileri, "Corona virüsü sadece yaşlıları öldürür" algısını ortadan kaldıran bir açıklama yaparak, "30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarındaki insanlarda da giderek daha çok ölüm yaşanmaya başladı" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan corona açıklaması: 30’larında ve 40’larında…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ilk başlarda “Sadece yaşlıları öldürüyor” algısıyla bilinen corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü tarafından geldi…

Corona virüsünün yaygınlaşması ve araştırmaların artmasından sonra bilim insanları corona virüsüne bağlı hastalık ve ölümlerin genç yaştaki insanlarda da görülebileceğini söylese de bu inanış toplumun genelinde kabul görmemişti.

Fakat önceki gün Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Görülen Hastalıklar Bölüm Başkanı Maria Van Kerkhove, düzenlediği basın toplantısında bu konuya açıklık getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlediği toplantıda Maria Van Kerkhove (en sağdaki) ölümlerin 30’lu, 40’lı ve 50’li yaşlarda da artarak görüldüğünü duyurdu.

Van Kerkhove, “Bazı ülkelerde 30’larındaki, 40’larındaki ve 50’lerindeki insanların daha çok oranlarda yoğun bakımda olduğunu ve öldüğünü görüyoruz. Eğer hastaneye gitmeye gerektirecek kadar hasta olmasanız da, zatürre gibi hastalıklara çevirebilir” dedi.

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DSÖ yetkilisi Van Kerkhove, “Bütün genç hastaların sağlık sorunu yok. İtalya’da 50 yaşın altında olup da yoğun bakımda olanların oranı yüzde 10 ile 15, Güney Kore’de ise her 6 ölümden 1’i 60 yaşın altındaki bir birey oluyor” ifadesini kullandı.

ABD’de ise resmi rakamlara göre semptomları gösterenlerin neredeyse yüzde 20’si 20 ile 44 yaş aralığında.

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Son güncelleme: 08:18 05.04.2020
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