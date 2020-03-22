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Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik açıklama: Orta yaşlılar dikkat

Corona virüsü ile mücadele devam ederken Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama geldi... Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları paylaştı. Ryan, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" dedi. Ryan, corona virüsü aşısının kullanımına başlanmasının da en az 1 yılı olduğu dile getirdi.

Sozcu.com.tr
13:11 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik açıklama: Orta yaşlılar dikkat

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında başladıktan sonra dünya çapında 13.071 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili sert önlemler alınmaya devam ediyor… Ülkeler peş peşe sınırlarını kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi Mike Ryan, BBC’de açıklamalarda bulundu.

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BBC’nin Andrew Marr Show isimli programına katılan Ryan, “Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız” dedi.

AŞI İÇİN NET TARİH YOK
Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi, son günlerde corona virüsünün sadece yaşlıları etkilediğine dair düşüncenin de yanlış olduğunu söyledi. Ryan, “Covid-19 sadece yaşlıları ilgilendiren bir hastalık değil, aynı zamanda orta yaşlıları da önemli derecede etkiliyor” açıklamasını yaptı.

Ryan, “Sokağa çıkma yasağı konusundaki tehlike şu, eğer güçlü kamu sağlığı önlemleri alınmazsa, bu yasaklar ve sokağa çıkmama uyarıları kaldırıldığında hastalık sayısı tekrar artar” ifadesini kullandı.

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Ryan, corona virüsüne karşı bir aşının hazırlanması için “en azından bir yıla” ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Ama bu aşı gelecekte geliştirilecektir” ifadesini kullandı.

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir kongre merkezine geçici hastane kuruldu.

Ryan, aşı geliştirilmesi konusunda iyi adımlar atıldığını da söylerken, ilaç geliştirilmesi konusunda bazı çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

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Birleşmiş Milletler Corona Dünya Sağlık
Son güncelleme: 13:35 22.03.2020
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