Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni corona virüsü rehberi

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, hazırladığı güncel corona virüsü rehberi ile kalabalığın katılacağı etkinliklerin nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, son günlerde normalleşme sürecine giren ülkelere öneri niteliği taşıyan rehberde, çok sayıda insanın katılacağı etkinliklere girişte ve oturma düzeninde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini duyurdu.

Rehberde, “Covid-19 bağlamında bu tür etkinlikler virüsün yayılmasını hızlandırabilir. Bu tür etkinliklerin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik faydaları olabileceği için yetkililerin bazı önlemler alması gerekiyor. Bunlar arasında girişlerde oluşacak kuyruklarda mesafeye önem verilmesi, ulaşım aracı sayısının artırılması, mesafeli oturma düzeni yer alıyor” ifadesi yer aldı.

“AÇIK HAVADA DÜZENLENMELİ”

Öte yandan etkinliğin gerçekleştirileceği alanın da Covid-19’a göre yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altı çizilirken, “Eğer yapılabiliyorsa etkinlik sanal ortamda ya da açık alanda düzenlenmeli” denildi.

Etkinliklere katılanların da fiziksel olarak sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiği hatırlatılırken, öksürürken ağzın kapatılması ve ellerin de sıklıkla yıkanması ve temizlenmesi gerektiği vurgulandı.