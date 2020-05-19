Dünya Sağlık Örgütü’ne corona virüsü için uluslararası soruşturma

Corona virüsü dünya geneline can almaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı aldığı önlemler dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yoluyla düzenlenen DSÖ’nün yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke, DSÖ'nün salgındaki rolü, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

Söz konusu soruşturmanın amacının, benzer salgın olaylarının riskini azaltmak olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, hayvanlarda ve insanlarda corona virüsü enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik hastalıkların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında rehberlik sağlamak olduğu ifade edildi.