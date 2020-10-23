Dünya Tabipler Birliği Başkanı: 2021 yazını unutun

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery corona virüsü pandemisiyle ilgili Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, koronavirüs salgınında normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsü aşısının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi. “Bir seferde herkesin aşılanması için ne yeterince doz ne de personel var” diyen Montgomery, “2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız” ifadelerini kullandı.

Virüsle yıllarca yaşamak, mesafeyi korumak, elleri yıkamak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” diyen Montgomery, Almanya’da günlük yeni vaka sayısının 20 bine yükselmesi halinde ekonomik ve toplumsal hayatın kısıtlanmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

İKİNCİ KAPANMA TEHLİKESİ



DW Türkçe’nin aktardığına göre bu sayıların durumun kontrolden çıkmış olduğu anlamına geldiğini belirten Montgomery “Zira o durumda sağlık daireleri açısından enfeksiyon zincirlerini takip etmek ve kırmak mümkün olmayacak. O durumda da ikinci bir kapanma tehlikesi baş gösterecek, çünkü virüs başka şekilde frenlenemeyecek” diye konuştu.

Almanya’da günlük yeni vaka sayıları iki gündür 11 binin üzerinde. Robert Koch Enstitüsü’nün açıklamasına göre son 24 saat içinde corona virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 11 bin 242. Perşembe bu sayı 11 bin 287 olarak açıklanmıştı. Buna göre Almanya’da corona virüsüne yakalananların toplam sayısı 403 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 daha artarak 9 bin 954’e yükseldi.