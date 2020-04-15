Dünya Trump’a karşı: Corona virüsü hamlesine tepki çığ gibi

Her açıklaması ve her hareketi olay olan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah saatlerinde yaptığı Dünya Sağlık Örgütü açıklaması büyük yankı uyandırdı…

Dünya Sağlık Örgütü’nün taraflı ve yavaş hareket ettiğini söyleyen Trump, bu kuruluşa ABD’nin ayırdığı bütçeyi askıya alma kararı aldığını açıklamıştı.

Yıllık bütçesi 4.8 milyar dolar seviyelerinde olan DSÖ’ye ABD yıllık yaklaşık 400 ile 500 milyon dolar para aktarıyordu. ABD Başkanı, 60 veya 90 gün boyunca fonların askıya alınacağını dile getirirken, “Herkes ne olduğunu biliyor. Çin ve diğer ülkelere karşı seyahat yasağı getirilmesine karşı çıktılar. Biz Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağı getirdik ve bu karar binlerce ve binlerce yaşamın kurtulmasını sağladı. Dünya Sağlık Örgütü ise bizimle savaştı. Bu örgüt sebebiyle vaka sayısı 20 kat yükseğe çıktı” demişti.

Trump’ın bu açıklamalarına dünya liderlerinden çok sert tepki geldi…

Çin Dışişleri Bakanlığı, “Bu karardan çok ciddi bir şekilde endişe ediyoruz. Salgının çok kritik bir anında alınmış bir karar” derken Almanya Başbakanı Heiko Maas da, “Suçlamak bir işe yaramaz. Virüs salgınının yayılmasını durdurmanın en iyi yöntemi Birleşmiş Milletler’i ve Dünya Sağlık Örgütü’nü aşıların geliştirilmesi ve test edilmesi konusunda desteklemektir” dedi.

MANTIKLI BİR GEREKÇESİ YOK

Avrupa Birliği’nin Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Trump’ın kararından dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi. Borrell, “Corona virüsü salgınıyla mücadelede yaptıkları yardıma çok da ihtiyaç olunan bir dönemde böyle bir kararın alınmasının mantıklı bir gerekçesi yok” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump’ın kararını eleştiren isimlerden biriydi. Guterres, “DSÖ krizde ön cephede savaşıyor ve şu an bütçeyi durdurmanın zamanı değildir. ABD, DSÖ’nün en büyük destekçisidir ve yıdla 400 milyon dolardan daha fazla para aktarıyor. Bence DSÖ desteklenmeli çünkü dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde kritik bir önemi var” dedi.

Fransa hükümetinin sözcüsü Sibeth Ndiaye, “Fransa, Trump’ın DSÖ’ye yönelik bütçe kesintisi kararından dolayı memnun değil” açıklamasını yaptı.