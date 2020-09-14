Dünyaca ünlü mankene ağır ceza

Yetkililer uzun süren dava boyunca Refaeli ve annesini yaklaşık 7,2 milyon dolarlık gelir üzerinden vergi kaçırmakla suçladı. Ünlü manken ve annesi aynı zamanda para cezasına mahkum edildi.

Yetkililer, süper modelin nerede yaşadığı hakkında yalan söyleyerek kazançlarından yaklaşık 7,2 milyon dolarlık vergiyi ödememekle suçladılar. Refaeli savcılar tarafından kabul edilen pazarlıklar sonucunda 1,4 milyon dolarlık para cezasını ödemek zorunda kalacak ve hakkındaki bütün suçlamalar düşecek.



Dava, Refaeli’nin Leonardo DiCaprio ile birlikte olduğu süreyi ve sık sık dünyayı dolaştığı bir dönemi kapsıyor. Savcılar, Refaeli’nin annesinin kızına yardım ettiğini ve İsrail’deki lüks evlerini kiralayarak durumunu gizlemeye çalıştığını iddia etmişti.

