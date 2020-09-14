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Dünyaca ünlü mankene ağır ceza

İsrailli süper model Bar Refaeli vergi kaçırma suçuyla yargılandığı davada rekor ceza aldı. Refaeli 9 ay toplum hizmetine mahkum edilirken, annesi vergi kaçakçılığından 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayfun HOPALI / ABD
07:47 -
Haberler Dünya
Dünyaca ünlü mankene ağır ceza

Yetkililer uzun süren dava boyunca Refaeli ve annesini yaklaşık 7,2 milyon dolarlık gelir üzerinden vergi kaçırmakla suçladı.  Ünlü manken ve annesi aynı zamanda para cezasına mahkum edildi.

Yetkililer, süper modelin nerede yaşadığı hakkında yalan söyleyerek kazançlarından yaklaşık 7,2 milyon dolarlık vergiyi ödememekle suçladılar. Refaeli savcılar tarafından kabul edilen pazarlıklar sonucunda 1,4 milyon dolarlık para cezasını ödemek zorunda  kalacak ve hakkındaki bütün suçlamalar düşecek.

Corona virüsü sebebiyle ünlü manken ve annesi hakim karşısına maskeyle çıktı.

 

Dava, Refaeli’nin Leonardo DiCaprio ile birlikte olduğu süreyi ve sık sık dünyayı dolaştığı bir dönemi kapsıyor. Savcılar, Refaeli’nin annesinin kızına yardım ettiğini ve İsrail’deki lüks evlerini kiralayarak durumunu gizlemeye çalıştığını  iddia etmişti.

Corona dava İsrail para
Son güncelleme: 07:54 14.09.2020
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