Dünyaca ünlü sağlık kurumları corona virüsü efsanelerini çöpe attı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra İtalya, İspanya ve İran başta olmak üzere birçok ülkede panik yaratan corona virüsünde ölüm ve vaka sayısı her geçen gün artıyor… Her ne kadar bugün Çin'den yeni vakalar konusunda umut verici gelişmeler yaşansa da sosyal medyada bilgi kirliliği ve corona virüsü hakkındaki efsaneler her an yayılıyor.

Bu konuda Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü'nden ve UNICEF’ten “corona virüsü efsaneleri”ne yanıt geldi. Dünyanın önde gelen saygın kurumları açıklama yaparak corona virüsü ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir araya getirdi ve bunları irdeledi.



SARIMSAK CORONA VİRÜSÜNÜ ENGELLER

Corona virüsü ile ilgili şehir efsanelerinin en bilineni, sarımsak tüketimi ile ilgili olanları… Her ne kadar doktorlar ve diyetisyenler tarafından sağlıklı olduğu sık sık hatırlatılan sarımsağın corona virüsüne karşı iyi geldiğine dair net bir araştırma yok. İnsan sağlığına iyi gelen ve antimikrobiyal özellikleri olsa da sarımsağın henüz corona virüsüne karşı bir savunma mekanizması oluşturduğuna dair bir kanıt yok.

ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre antibiyotik, corona virüsüne etkili değil. Antibiyotikler sadece bakterilere etki eder, virüslere değil. Corona virüsü de bir virüs olduğu için antibiyotik kullanılmaması gerekiyor.

DONDURMA YEMEK HASTA EDER Mİ?

Öte yandan son dönemde sık sık kamuoyunun karşısına çıkan, dondurmadan uzak durulması gerektiğine dair iddialar da yalanlandı… Hem Birleşmiş Milletler’de hem de UNICEF’te görevli olan Charlotte Gornitzka açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNICEF’in Yönetici Direktör Yardımcısı olarak görev alan Gornitzka, dondurma ile ilgili iddiaları çürüttü.

“Dondurma tüketmek corona virüsüne sebep olur” yönündeki iddialar hakkında İngiliz BBC’ye konuşan Gornitzka, “Dondurmalardan uzak durulması gerektiğine ya da diğer soğuk gıdaların hastalığı engellediğine dair haberler sık sık gündeme geliyor. Elbette bunlar da doğru değil” dedi.

ALKOL VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı bilgilendirme dosyasında, alkol kullanımı hakkında detaylı ifadeler yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü “Üzerinize alkol ve klor dökmek, eğer hastaysanız bir işe yaramaz. Aksine bu tür maddeler vücuda zarar verebilir. Göz ve ağız bölgelerindeki mukoza zarına zarar verebilir” açıklamasını yaparak bu efsaneyi de çürütüyor.

Unutmamak gerekir ki alkol ve klor, dezenfekte etmek için kullanılabilir ama bunu da uygun şekilde yaparsanız etkili olur.