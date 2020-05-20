Dünyaca ünlü üniversiteden flaş corona kararı

Corona salgını dolayısıyla derslerini video konferans yöntemiyle yapan İngiltere ve dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, 2021 yılının yaz dönemine kadar bütün derslerin online olacağını duyurdu.

2020-2021 eğitim yılının tamamının online olarak devam edeceğini açıklayan ilk İngiliz üniversitesi olan Cambridge Üniversitesi’nin sözcüsü, “Üniversitemiz bu salgın ile birlikte değişime adapte oldu. Gelecek akademik yılda da sosyal mesafeye dikkat edileceğini ve yüz yüze eğitimin olmayacağını göz önünde bulundurursak bu kararı aldık” ifadesini kullandı.

Üniversite, 2021 yazından sonra derslerin normal şekilde devam edebileceğini ama sınıftaki öğrenci sayılarının azalacağını duyurdu.