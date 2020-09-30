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Dünyada 19 saniyelik korku!

Bir göktaşının Almanya ve Hollanda üzerinde boyunca atmosferi sıyırıp uzay yolculuğuna geri dönmesi amatör astronomların kameralarına yansıdı.

21:47 -
Haberler Dünya

Astronomlar, 22 Eylül’de gece gökyüzünde iz bırakan parlak kozmik bir nesne tespit etti. Dünya’nın yörüngesindeki uydulardan daha alçak olarak nesnenin 56 mil içeriye girdiği ifade edildi.

Western Üniversitesinden araştırmacıların, göktaşının izini Jüpiter-ailesi yörüngesine kadar sürdükleri, ancak muhtemel bir ana vücut ile eşleşme sağlayamadıkları belirtildi.

Yaşananlar, bu tür olayları yakalamak için dünyanın her yerinde kameralara sahip amatör astronomlardan oluşan bir ekip olan Küresel Meteor Ağı (GMN) tarafından kayda alındı.

Video, 19 saniye boyunca atmosferde kalan göktaşının 499 milden daha uzun yol alan meteoru gösteriyor. DHA

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Son güncelleme: 21:53 30.09.2020
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