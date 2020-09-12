Dünyada okullar nasıl açıldı?

ABD

Girişlerde ateş ölçümü yapılıyor

Temmuzdan itibaren okullar kapılarını açmaya başladı. Uygulamalar her eyalette değişiyor. 50 eyaletten 8'inde eğitim uzaktan. Diğer eyaletler karma model uyguluyor. Okullar açıldığından beri genç vaka sayısında yüzde 90 artış oldu. Bazı eyaletler sıralar arasında 1.5 metre boşluk bırakılmasını zorunlu tutuyor. Okula girişlerde ateş ölçülüyor. Öğrenciler yemekhanelere küçük gruplar halinde girebiliyor.

ÇİN

Toplu taşıma kullanılmıyor

Okulların açılışına yerel yetkililer, salgın durumuna göre karar veriyor. Başkent Pekin'de 29 Ağustos'ta ders başı yapıldı. Salgının başladığı yer Vuhan'da ise 1 Eylül'de okullar açıldı. Çocuklara okula gelip giderken mutlaka maske takmaları ve toplu taşımadan uzak durmaları önerildi.

İSPANYA

Çocuklara 5 kez el yıkatılıyor

İlk ve ortaokullar bu ay kademeli olarak açılıyor. 6 yaş üzeri çocukların maske takması şart. Öğrencilerin günde en az 5 kere el yıkaması zorunlu. Sıralar arasında sosyal mesafeyi sağlayamayan okullar ‘küme' şeklinde oturma düzeni uyguluyor. Öğrencilerin sabah ateşleri ölçülüyor.

ALMANYA

Derslerde maske takmak zorunlu

Çocuklar ağustos başından beri okula gidiyor. Ortaokul ve üzeri seviyelerde öğrenciler ve öğretmenler açık alanlar dahil her yerde maske takmak zorundalar. Sınıflar, teneffüslerde yaş gruplarına göre okulun ayrı alanlarına yönlendiriliyor. Sınıflarda kapı ve pencereler mümkün olduğunca açık tutuluyor. Uzaktan eğitim ise sadece özel durumlar için devam ediyor.

İNGİLTERE

Teneffüs zamanları farklı

Bu hafta tüm yaş grupları tam zamanlı olarak okula başladı. Okullardaki sınıflar bölünerek risk azaltıldı. Sınıf bölme imkanı olmayan okullarda ise ‘küme' şeklinde oturma düzenine dönüldü. Sınıfların teneffüs zamanları farklı. Ortaokul ve üzeri öğrencilerin sosyal alanlarda maske takması zorunlu.

SIRBİSTAN

Ders süresi 30 dakikaya indi

Çocuklar bu hafta okula döndü. Ders süreleri 30 dakika ile kısıtlandı. Sınıflar en fazla 15 kişilik gruplara bölündü. Çocukların derslerde maske takmasının sağlanması isteniyor. Ayrıca imkanı olan okullar, açık alanlarda ‘yaz sınıfları' oluşturabiliyor. Okul gezileri düzenlenmeyecek. Eğitim Bakanlığı 15 günde bir durumu değerlendirecek.

FRANSA

Yarım gün okulda yarım gün evde

Okullar 1 Eylül'de açıldı. 11 yaşın üzerindeki tüm çocuklar, kapalı alanlar dahil her yerde maske takmak zorunda. Sınıflar düzenli havalandırılıyor ve dezenfekte ediliyor. Sınıflar yaş gruplarına göre birbirine karışmıyor. İlkokullarda sınıflar 8-15'er kişilik gruplara ayrılıyor. Çocuklar yarım gün okulda, yarım gün uzaktan eğitim alıyor.

İRAN

Zorunluluktan vazgeçtiler

Yaklaşık 6 aylık aranın ardından okullar geçen cumartesi açıldı. Ancak özellikle başkent Tahran dışındaki okullarda önlemlerin yetersizliği ve koyulan kuralların uygulanamaması büyük tepki çekti. Sert eleştirilerin ardından Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai “Çocukların okula gitmesi zorunlu değil” açıklaması yaptı.

POLONYA

Okula gitmeyene para cezası kesiliyor

1 Eylül'de dersbaşı yapıldı. Sınıfta maske takmak zorunlu değil. Okul içindeki diğer alanlardaki zorunluluk ise yöneticilere bırakılmış durumda. Ancak özellikle başkent Varşova gibi kalabalık bölgelerde sosyal mesafenin nasıl korunacağı net değil. Çocuklarını okula yollamayan velilere ise 10 bin zloti (yaklaşık 20 bin TL) para cezası kesiliyor.