Dünyanın en derin madeninde çalışan işçilerde corona tespit edildi!

Mponeng madenini işleten ve dünyanın üçüncü büyük altın madeni şirketi olan AngloGold Ashanti, corona virüsü testlerinin 14 Mayıs’tan bu yana yapıldığını açıkladı. Testi pozitif çıkan işçilerin birçoğunda hiçbir semptomun görülmediği belirtildi.

Güney Afrika hükümeti, tüm madenlerdeki çalışmaların durdurulması kararını almıştı. Ancak daha sonra çalışmalar, önlemlerin hafifletilmesiyle yarı kapasiteyle çalışarak yeniden başlatılmıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, madende dezenfekte çalışmaları başlarken corona virüsü tespit edilen işçiler karantina altına alındı.

Mponeng altın madeninde, yerin 3.4 kilometre altına kadar altın çıkarma çalışması yapılıyor. Maden ise 4 kilometreden daha derine iniyor.

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