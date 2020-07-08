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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye 55. sırada

Henley Pasaport Endeksi'ne göre 191 ülkeye vizesiz girilebilen Japonya pasaportu dünyanın en güçlüsü oldu. Türkiye pasaportu ise 111 ülkeye vizesiz girebilme hakkıyla 55. sırada kendine yer buldu.

09:49 -
Haberler Dünya
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye 55. sırada

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press´in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.

Japonya´nın 191 ülke ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore´nin olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 55´inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği ülke sayısının 111 olduğu kaydedildi.

Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında ise 26 ülkeye vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi. (DHA)

Son güncelleme: 09:51 08.07.2020
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