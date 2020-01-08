Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye üç sıra daha geriledi!

Vizesiz girilebilen ülkelerin sayılarına göre ‘en güçlü pasaportları’ belirleyen Henley Pasaport Endeksi’nin 2020 sıralaması açıklandı. Japonya pasaportu, son iki yılda olduğu gibi yine ilk sırada yer alırken, Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

Japonya’yı 190 ülkeyle Singapur izlerken, üçüncü sırayı ise 189 ülkeyle Almanya ve Güney Kore paylaştı.

111 ÜLKEYE GİREBİLİYORUZ

Listede Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 3 sıra kaybederek 55. sırada yer buldu. Türk pasaportu taşıyan kişiler 111 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Endekse göre son sırada ise Afganistan yer aldı. Afganistan pasaportuyla yalnızca 26 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

İşte sıralamada ilk 10’da yer alan ülkeler:

1 – Japonya (191)

2 – Singapur (190)

3 – Güney Kore, Almanya (189)

4 – İtalya, Finlandiya (188)

5 – İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)

6 – İsveç, Fransa (186)

7 – İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)

8 – ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)

9 – Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)

10 – Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)