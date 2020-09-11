Dünyanın gözü Akdeniz’de: Ünlü gazeteden şaşırtan Türkiye yorumu

1889 yılında kurulan ve dünyanın en köklü ekonomi yayınlarından biri olan Wall Street Journal, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi sayfalarına taşıdı. Gazetenin yayın kurulu bir baş yazı yayınlayarak, kapsamlı bir analiz yaptı.

“Akdeniz’de Hesaplaşma” başlığıyla yayınlanan makalede, iki NATO müttefikinin karasular meselesi sebebiyle savaşa girebileceği vurgulanırken, “Ege Denizi’nde suyun sıcaklığı doğal olarak 26 dereceye çıkabilir fakat bu yaz bölgede su kaynama noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ile karasular yüzünden gerilmesi diplomasi aracılığıyla çözülebilir. Burada merak edilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzakere edip etmeyeceği yoksa sadece Türkiye’nin isteklerini mi dayatacağı olmalıdır” yorumu yapıldı.

“BU SÖZLERİ DÜŞMANLARINA SAKLARLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı, “Ya diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle” sözlerini hatırlatan Wall Street Journal yayın kurulu, “Liderler bu tür sözleri genelde düşmanları için saklarlar fakat Sayın Erdoğan, bir NATO müttefikini tehdit ediyordu. NATO, Türkiye ve Yunanistan’ın 1952’de üye olmasının ardından ilişkilerin düzeleceğini umut ediyordu fakat 1970’lerden beri üç kez savaşın eşiğinden dönüldü. Son yıllarda Akdeniz’in doğusunda gaz bulunmasıyla birlikte ilişkiler gerildi” ifadesini kullandı.



TÜRKİYE ÇOK YATIRIM YAPTI



Kıbrıs konusunun da çözülemeyen bir sorun olduğunu yazan gazete, “Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışma ihtimali düşük fakat yine de bir ihtimal. NATO tarafları bir araya getirmeye çalıştı fakat Yunanistan, Türkiye’nin bölgeden gemileri çekmeden masaya oturmayacağını vurguladı. Sayın Erdoğan’ın popülaritesi Türkiye’nin ekonomik ve finansal sorunları nedeniyle düştü. Fakat Doğu Akdeniz’deki sert tutum, Türkiye’nin siyasi spekturumunda destek topladı. Ankara, donanma gücüne çok yatırım yaptı ve gelecek yıl hafif uçak gemisinin kullanımına başlanacak ve birçok fırkateyn de yolda. Yunanistan da savunma harcamalarını artırma kararı alındığını açıkladı fakat bu kararın somut hale gelmesi için birkaç yıl geçecek” yorumunu yaptı.

Geçmişte ABD ve Avrupa’nın bölgede tansiyonu düşürmek için çalıştığını Washington’ın yine temasa geçtiğini yazan Wall Street Journal, “Brüksek halen bölünmüş durumda. Fransa sembolik olarak Türkiye’ye karşı tansiyonu yükseltiyor ve Almanya da adil oynamaya çalışıyor. Ve Almanya’nın çabaları Amerika’nın ekonomik ve askeri ağırlığı olmadan bir şey ifade etmiyor” ifadesini kullandı.

Başyazıda, Türkiye’nin son dönemde Rusya’yla yakınlaştığı ifade edilirken, “Türkiye, NATO için stratejik bir öneme sahip, özellikle Karadeniz’de ve bu ilişki kurtarılmayı hak ediyor. Fakat eğer Sayın Erdoğan güç kullanmaya ya da mültecileri Avrupa’ya bırakma tehdidinde bulunursa Washington ve Brüksel’in birlikte yanıt vermesi gerekir. Başkan Trump’ın tweetleri ve dış ilişkiler hamleleri medyanın bütün ilgisini çekiyor. Fakat dünyanın bildiği NATO, Doğu Akdeniz’deki sorunu çözebilir” ifadesi yer aldı.