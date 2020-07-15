Dünyayı tedirgin eden gerilim: ABD-Çin arasında restleşme

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a getirilen Ulusal Güvenlik Yasası'ndan Çin’i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı. Ayrıca Hong Kong’a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalayan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Hong Kong ve Çin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çin'in Hong Kong'da yaşayanların özgürlüğünü ellerinden aldığını ifade eden Trump, Hong Kong'un bu sebep ile dünya piyasasında etkinliğini yitirdiğini belirtti. “Çok büyük bir rakip kaybettik” diyen Trump ABD'nin Hong Kong'a imtiyaz sağlayan tercih anlaşmalarını iptal ettiğini duyurarak “Hong Kong artık Çin gibi muamele görecek” dedi. Trump, Hong Kong ile yapılacak ticarete Çin'e yönelik vergilerin uygulanacağını da ekledi.

İngiltere'nin de Çin kökenli Huawei firmasına yönelik engeller koyduğunu hatırlatan Trump, Çin tarafından gerçekleşen fikir hakları hırsızlığının güvenlik açıkları doğurduğunu söyledi. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünden çıkma kararını da savunan Trump ABD'nin yılda 500 milyon dolar ile en büyük destekçisi olmasına rağmen sadece 39 milyon dolar destek veren Çin'in DSÖ’ye yönettiğini iddia etti. Çin'i dünyada bulunan korona virüs salgını nedeniyle sorumlu tuttuklarını belirten Trump, Çin'İn zamanında uyarma konusunda hata yaptığını ifade etti.

“YAPTIRIMDAN KORKMUYORUZ”

Öte yandan dün üst düzey ABD’li yetkililerin Washington’ın Çin’e Güney Çin Denizi’ndeki hareketleri dolayısıyla yaptırım uygulamaya hazırlandığı ile ilgili açıklamalarına Pekin yönetiminden açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında herhangi bir yaptırımdan korkmadıklarını duyurdu.

Hua Chunying, “Umudumuz ABD’nin yanlış yolda gitmemesidir” dedi. ABD, Çin’in Güney Çin Denizi’nde istikrarı bozmaya yönelik hareketleri olduğunu öne sürerek yaptırım hazırlığı içerisinde olduğunun sinyalini vermişti.