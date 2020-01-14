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Düşürülen uçağın videosunu çeken kişiye gözaltı!

İran'ın Irak'taki ABD hedeflerini balistik füzeyle vurduğu gece düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran tarafından kazara vurulduğu itiraf edilmişti. Uçağın vurulma anını cep telefonuyla kaydeden bir kişi Devrim Muhafızları'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındı.

21:19 -
Haberler Dünya
Düşürülen uçağın videosunu çeken kişiye gözaltı!

Ukrayna Havayollarına ait uçağın 8 Ocak gecesi Tahran’dan havalandığı ve havalandıktan kısa bir süre sonra içerisindeki 167 yolcu ve 9 mürettebat ile bilinmeyen bir nedenden ötürü düştüğü belirtilmişti.

BATIDAN GELEN BASKI İRAN’I ZORLADI

ABD, Kanada ve İngiltere’nin uçağın düşmediği, düşürüldüğüne yönelik açıklamalarının ardından İran uçağı kazara düşürdüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİYE GÖZALTI

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada dolaşmasıyla düşürülme senaryosa daha da netlik kazanırken videolardan birini çeken ve paylaşan İranlı’nın Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters’taki habere göre uçağın düşürülmesiyle iligi soruşturmada 30’a yakın kişi gözaltına alındı. Son olarak ise uçağın havadaki son anlarını kaydeden İranlı da gözaltına alındı.

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