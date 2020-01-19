Düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili yeni gelişme!

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna'ya ait düşürülen yolcu uçağındaki kara kutunun İran'da bulunduğunu ve okunma işleminin ilk olarak İran'da yapılacağını ancak Ukrayna ve Fransa'nın da seçenekler arasında olduğunu belirterek, “Elbette şimdilik başka bir ülkeye gönderme gibi bir planımız yok” dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer daha önce yaptığı açıklamada, düşürülen yolcu uçağının Boeing olması nedeniyle İran'ın kara kutuyu okuyabilecek teknik yeterliliğe sahip olmadığını belirterek, kara kutunun Fransa'ya gönderileceğini açıklarken, bunun ardından Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine kara kutunun Ukrayna'ya gönderilebileceğini söylemişti.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna vatandaşlarının cenazeleri İran yönetimi tarafından ülkeye gönderildi. Başkent Kiev’deki Uluslararası Borispol Havaalanı'nda gelen cenazeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere hükümetin tamamı ve çok sayıda yetkili karşıladı. İHA