ECDC’den çok kritik ikinci dalga açıklaması: Riskin seviyesi…

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede önce Avrupa’ya ardından da Amerika kıtasına yayılarak büyük bir yıkıma yol açtı. Avrupa’da normalleşme adımlarının atılmasıyla önlemler birer birer kaldırılırken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından olası ikinci dalgaya ilişkin kritik açıklamalar geldi.

Reuters’ın haberine göre ECDC tarafından yapılan salgın riski değerlendirmesinde önümüzdeki haftalarda enfeksiyon oranlarında bir artış öngörülse de, çoğu Avrupa ülkesinde salgının zirve yaptığı dönemin geride bırakıldığı belirtildi.

‘SALGIN DAHA BİTMEDİ’



ECDC direktörü Andrea Ammon değerlendirmeye ek olarak yaptığı açıklamada, “Salgın daha bitmedi. COVID-19 enfeksiyonlarında azalma eğilimi olsa da, hastalığın yayılmasını sınırlamak için hâlâ çaba sarf edilmesi gerek. Fiziksel mesafeyle ilgili önerilere uymak, hijyene özen göstermek önem kazandı. Herkesin katkısı fark yaratır” dedi.

ECDC’nin açıklamasına göre tecrit önlemlerinin tamamen kaldırılması ve test-takip sistemlerinin olmaması halinde COVID-19’da ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor. Bu durumda da daha sıkı kontrol önlemlerinin yeniden uygulanması gerekebilir.