ECDC’den flaş corona açıklaması: Evde kalınca yüzde 45 düştü

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, corona virüsü salgınıyla ilgili Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi’nde açıklamalarda bulundu.

Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve evde kalma politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü söyledi.

BİR TEK BULGARİSTAN



Avrupa’da Covid-19 vakaları artış hızının yükseliş göstediği tek ülkenin Bulgaristan olduğunu belirten Ammon, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere’de temel bir değişiklik görülmediğini, diğer ülkelerde ise vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade etti.

Ammon, bakım ve huzurevlerinde durumun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek, “Avrupa’daki ölümlerin yüzde 50’den fazlası bakım evlerinde gerçekleşti” diye konuştu.

MASKE İLAVE KORUMA ARACI



Euronews Türkçe’nin aktardığına göre maske kullanımının etkilerine de değinen Ammon, “Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar etkin bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz” dedi. Ammon, Avrupa’daki hükümetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının da tam gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, “ECDC’nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük” ifadelerini kullandı.

Virüsün kısa süre içinde yok olmayacağına işaret eden Ammon, bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

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