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Economist’ten Libya analizi: Türkiye’nin başarısı Ruslara bağlı

Türkiye ve Libya'nın vardığı mutabakat, İran ve ABD arasında zirve yapan gerginlikten önce uzun süre uluslararası gündemi meşgul etti. Sondaj faaliyetlerine ilişkin başlayan ve ardından asker gönderme kararına kadar varan anlaşmayla ilgili Economist dergisi bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Libya'daki adımlarının Rusya'yla ilişkilerine bağlı olduğu belirtilen analiz 'Osmanlı'ya geri dönüş mü? başlığıyla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
10:12 -
Haberler Dünya
Economist’ten Libya analizi: Türkiye’nin başarısı Ruslara bağlı

BBC Türkçe’nin aktardığı makale, hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir araya geldiğini, Libya’da ateşkes çağrısında bulunduğunu ve Türkiye’nin hükümeti desteklemek üzere halihazırda Libya’ya asker göndermeye başladığını anımsatarak başlıyor.

Economist’in “Osmanlı’ya geri dönüş mü? Türkiye Libya’ya asker gönderiyor” başlığıyla yer verdiği analiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre Türk askerlerinin muharip güç olarak değil, koordinasyon ve eğitim için ülkeye gönderildiği belirtiliyor. Türk yetkililerin operasyonun boyutuna dair açıklama yapmadığı ancak Türkiye’nin birkaç savaş gemisi ve uçağı ile kara kuvvetlerini göndereceğinin tahmin edildiği aktarılıyor.

‘TÜRKİYE İZOLE EDİLMİŞ DURUMDA’

Türkiye’nin Akdeniz’de etkinliğini artırması için Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) varlığını sürdürmesi gerektiği savunulan makalede, “UMH’nin kazanması Türkiye’nin enerji zengini Akdeniz’deki elini de kuvvetlendirecektir. Türkiye Akdeniz’de Yunanistan, Mısır, Kıbrıs ve İsrail tarafından izole edilmiş durumda” ifadeleri yer alıyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul’da mutabakat imzalanmıştı.

Economist Libya ile imzalanan Doğu Akdeniz Mutabakatı’nı hatırlatırken, “Yeni anlaşma, Libya’nın Türkiye’nin yardımını alabilmek için ödemek zorunda kaldığı bedel olabilir. Ancak Hafter kazanırsa çok büyük ihtimal deniz anlaşmasını yırtıp atacak ve Türk şirketlerin Libya’da iş yapmasını yasaklayacak. Çoğu şey Türkiye’nin askeri varlığının boyutuna bağlı” yorumunu yapıyor.

‘BAE VE MISIR’I PROVOKE EDEBİLİR’

Libya’nın eski bir Osmanlı toprağı olduğu vurgulanan makalede, “Türkiye’nin askeri hamlesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ı da provoke edebilir. Bu ülkeler Hafter güçlerine silah ve hava desteği veriyor. İki taraftan birinin gerilimi tırmandırması uzun, kanlı bir bölgesel savaşa neden olabilir. Türkiye ayrıca, Hafter yanında savaşan paralı askerleri bulunan Rusya ile de başa çıkmak zorunda. Türkiye zaten yanı başında, Suriye’de yürüttüğü vekalet savaşını Rusya’ya karşı kaybetti. Başka bir savaş daha vermek zorunda kalmak istemez” deniliyor.

HAFTER DE RUSLARI YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Economist Hafter’in de Rusya’yı altyapı ve enerji anlaşmaları sözleriyle yanına çekmeye çalıştığını belirterek, “Türkiye UMH’nin Rusya’ya benzer tekliflerde bulunmasını sağlayıp Hafter’in ilerleyişini durdurabilirse, Rusya’yı da taraf değiştirmeye ya da geri çekilmeye teşvik edebilir” diyor. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü’nden Libyalı uzman Emadeddin Badi “Türkiye’nin Libya’daki oyununun işe yarayıp yaramayacağını, Ruslarla nasıl başa çıktığına bağlı olacak” şeklinde görüş belirtiyor.

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Son güncelleme: 10:31 10.01.2020
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