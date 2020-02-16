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Efsanevi dizinin hayranları yıkıldı: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

Bir döneme damga vuran ve daha sonra beyaz perdeye de aktarılan Sex and the City'de yer alan ve birçok Hollywood yapımında kendini gösteren Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Sex and the City'de bakıcı Magda rolünü üstlenen 86 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

Sozcu.com.tr
08:09 -
Haberler Dünya
Efsanevi dizinin hayranları yıkıldı: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

1990’lara damga vuran Sex and the City’de oynayarak şöhrete kavuşan 86 yaşındaki Lynn Cohen yaşamını yitirdi.

Cohen, Sex and the City’de Cynthia Nixon’ın canlandırdığı başarılı iş insanı Miranda Hobbes’un tuttuğu bakıcı Magda olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Ünlü oyuncu, birçok dizi, kısa film ve uzun metrajlı filmde rol almıştı.

Nixon’ın kararlarını esprili bir şekilde eleştiren ve iş vereniyle başta gergin bir ilişkiye sahip olan Magda karakterini canlandıran Cohen kariyerinde Açlık Oyunları ve Steven Spielberg’ün Münih isimli filminde de yer almıştı.

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Son dönemde dizilere ağırlık veren Cohen, son yılların popüler dizisi The Marvelous Mrs Maisel da da rol almıştı.

Magda karakterini canlandıran Cohen’in Cuma günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Cohen’in Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıklayan menajeri, ünlü oyuncunun ölüm sebebini açıklamadı.

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Son güncelleme: 08:17 16.02.2020
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