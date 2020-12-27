Ege’de Alman-Yunan zulmü: Gözümüzün önünde insanlık ayıbı

Almanya, Yunanistan'ın göçmenlere zulmünü kapatmakla suçlanıyor. İlk olarak, AB'nin deniz sınırlarını koruyan Frontex'te görev yapan Alman savaş gemisinin, Yunan sularına gelen 40 kişilik çoluk -çocuk göçmeni almaları için Yunanlıları çağırdığı, onların da mültecileri vahşice ve ölümüne Türk karasularına ittiği belirlendi.

Türk yük gemisini sözde “silah var” diye basan Alman savaş gemisinin insanlık dramına müdahale etmediği, raporlarda bildirmediği saptandı.

İncelemelerde olayın vahameti anlaşıldı. Yunanistan'ın emrindeki, savaş gemileri, uçaklar, helikopterler, uydular ve sinyal bozucu araçlardan oluşan AB – Frontex filosunun, 2020 Mart ayından beri Ege'de böyle yaptığı, mültecileri bulup Yunanistan’a haber verdiği, onların da gelip “her türlü yasa dışı yolla” Türk tarafına geri ittiği ortaya çıktı.

GİZLİ RAPORLARDA VAR

AB'nin Sahil Koruma Ajansı'nın gizli ve sadece “Hizmete özel” raporlarında durum ortaya konunca Frontex personelinin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı karıştı.

Raporda, Türk sahil güvenlik botlarının, insanlık dramına seyirci kalmadığı ve göçmenleri kurtardığına değinildi.

Der Spiegel dergisi, Federal İçişleri Bakanlığı'nın olaylardan haberdar olduğunu, üstünü örttüğü belirtiyor. Yunanistan’ın Ege'de göçmenlere davranışını medya kuruluşu Lighthouse Reports ve Report Mainz da ortaklaşa araştırdı.

ADAYA ÇIKANLARI DENİZE ATTILAR

Buna göre AB gemileri göçmenleri durduruyor, kurtarmıyor ve Yunanistan’ı çağırıyor. Yunan hücumbotları göçmenlerin motorlarını bozuyorlar ve tehlikeli manevralarla Türk karasularına itiyorlar.

Ya da bu insanlar, tekneleriyle veya şişme botlarına bağlanan iplerle açık denize çekiliyor. Yunan polisi, göçmenleri silahlarla tehdit ediyor ve zaman zaman ateş açıyor. Yunan adalarına ulaşmış olanlar bile sürüklenerek denize atılıyor.

Yunanistan'ın da düzmece raporlarla olayları örtbas ettiği ve hatta göçmen botlarının kendi isteğiyle Türk karasularına döndüğünü yazdığı belirlendi. Ancak Almanya ve Yunanistan'ın düzmece raporlarındaki yalanlar bile örtüşmüyor.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Alman gemisinin, mültecileri almayıp Yunan botlarını beklemesi sorgulanırken AB'nin “gizli” raporlarında, Yunanlılar tarafından insan haklarına aykırı, tüm uluslararası hukuk teamüllerini ve göçmen yasalarını çiğneyerek yaptığı hareketler yer aldı.

Raporda, “Yunanlıların şişme botu ve göçmenleri getireceğini bekleyen Almanlar, hücumbotlar geri geldiğinde kimseyi göremeyince şaşırdı. Ne lastik bot, ne de göçmen almışlardı. Ama bunu raporlarında ‘insan hakları ihlali yok' diye bildirdiler” deniliyor.

BAKAN YUNANİSTAN’I KORUYOR

Der Spiegel Dergisi, İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği sorulara yanıt alamadıklarını yazıyor. İçişleri Bakanlığı, cevap hazırladıklarını ancak bir hata nedeniyle gönderemediklerini vurguladı. Der Spiegel ise İçişleri Bakanı Seehofer’e, “Neden insanlık suçu işleyen Yunanlılar'ı koruyorsunuz?” diye sordu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) İnsan Hakları Sözcüsü Frank Schwabe, “İçişleri Bakanlığı, Yunanlılar'la suç ortaklığı yapıyor” diye konuştu.

Frontex'in Başkanı Fabrice Leggeri de, daha önce bu iddiaları reddetmişti ama AB Komisyonu önünde verdiği bilgilerin çoğu yanlış çıkmıştı.

Şimdi Leggeri'nin, bu konuyu nasıl açıklayacağı ve skandalı ne şekilde bitireceği bilinmiyor.