El Al’ı 27 yaşındaki Eli kurtaracak

Pandemiden en ağır etkilenen havacılık sektöründe tüm dünyada havayolu şirketleri ayakta kalma mücadelesi veriyor. İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok ülke bayrak taşıyıcı havayolu şirketlerine doğrudan nakit yardımlarla destek oldu.

Türkiye'de ise tüm uzmanlar sektörün acil olarak desteklenmesi gerektiğinde hemfikir olmasına rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Son olarak Varlık Fonu'nun THY'ye destek için bir takım görüşmeler yaptığı haberleri geldi.

HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ

İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi El Al'da ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Pandemi nedeniyle tüm uçuşlarını durduran, 6 bin 178 personelinin 5 bin 800'ünü ücretsiz izne gönderen ve 2 milyar dolar net borcu olduğu belirtilen şirket için İsrail hükümeti harekete geçti.

Hükümet, yüzde 75 devlet destekli 250 milyon dolarlık bir kredi alabilmesi için El-Al havayolunun halka açılmayı şart koştu. Bu devlet destekli kredilerden oluşan 400 milyon dolarlık kurtarma paketinin bir parçasıydı. İhale açıldı ve Kudüs'te yaşayan New York doğumlu 27 yaşındaki Eli Rozenberg teklif veren tek kişi oldu.

Rozenberg'in Kanfei Nesharim Şirketi, 15 milyon dolarlık teklifle havayolunun yüzde 42.85'lik hissesini satın aldı.

YÖNETİM KURULU İTİRAZ ETTİ

El Al Havayolları Yönetim Kurulu, Parlamento Finans Komitesinden, satışı yeniden değerlendirmesini istedi. Zira İsrail'de havayolu sahibi olmanın temel şartı İsrail vatandaşı olmak. İddiaya göre, şirketi ABD'de huzurevi zinciri sahibi olan babası Kenney Rozenberg satın aldı, ama bu kurala uymadığı için oğlunu devreye soktu.

Filodaki uçak sayısı: 49

Uçuş noktası: 42

2019 yolcu sayısı: 5 milyon 900 bin

2019 kargo: 74 bin 500 ton

Personel sayısı: 3 bin 570 kadrolu, 2 bin 608 sözleşmeli