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Büyülelçilik duyurdu! 21 Haziran’dan itibaren yolculuk edebilecekler

İspanya'daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği, vatandaşlarının 21 Haziran'dan itibaren İspanya'ya seyahat edebileceğini belirtti.

Sozcu.com.tr
18:28 -
Haberler Dünya
Büyülelçilik duyurdu! 21 Haziran’dan itibaren yolculuk edebilecekler

Corona virüsü salgının henüz etkisini kaybetmeye başlamadığı Birleşik Krallık’ta yaz sezonunu kaçırmak istemeyenler, Avrupa’daki yaz turizminin merkezi konumundaki İspanya’ya gitmek için rezervasyonlarını yaptırdı.

Ancak ülkedeki salgın nedeniyle birçok ülke Birleşik Krallık’tan gelen uçak ve yolcuları kabul etmiyor.

İspanya aldığı yeni kararla Birleşik Krallık vatandaşlarının 21 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş yapabileceğini belirtmişti.

Birleşik Krallık makamları da bu bilgiyi doğrulayarak sosyal medya üzerinden vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Açıklamada Birleşik Krallık’ın mecbur olunmadıkça uluslararası seyahat edilmemesini tavsiye ettiği uyarısına yer verildi.

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Son güncelleme: 18:31 15.06.2020
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