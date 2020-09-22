Ellen özür dileyerek geri döndü

Çalışanları tarafından suistimal, cinsel taciz, kötü davranmak ve hakaret iddiasıyla suçlanan Ellen ilk TV programında, “Söylenenleri, çok ciddiye alıyorum ve etkilediğim insanlara çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Asla olmaması gereken şeylerin olduğunu öğrendim. Birinizi hayal kırıklığına uğrattıysam, duygularını incittiysem özür dilerim. Bunun için çok üzgünüm” dedi.

Ellen kendi şovunda itiraflarda bulunarak güç ve ayrıcalık konumunda bir kişi olarak, gösteri ve içinde yaşananların kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyerek “Programımda çalışan 270 personelin her birinin burada çalışmaktan mutlu ve gururlu olmasını istiyorum” dedi.

1997’DE EŞCİNSEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Program çalışanlarıyla ilgili yapılan soruşturma sonucunda gerekli değişikliklerin yapıldığı belirtilirken üç yapımcının kovulduğu açıklandı. Şovunun 18. sezonuna başlayan Ellen, 2003 yılından bu yana 60’ın üzerinde Emmy Ödülü kazandı.

ABD ve dünya kamuoyunun karşısına çıkarak eşcinsel olduğunu alenen duyuran ilk isimlerden biri olan Ellen DeGeneres, Ellen isimli dizisinin 14 Nisan 1997’de yayınlanan bölümünde, eşcinsel olduğunu açıklamıştı. DeGeneres, daha sonra Time dergisine de aynı açıklamayı yapmış ve Oprah Winfrey Show’a da o dönemki kız arkadaşı Anne Heche ile çıkarak röportaj yapmıştı.