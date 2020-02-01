Emeklilik reformu karşıtları siyasetçilerin gittiği restoranı bastı

Fransa’nın Lyon kentinde emeklilik reformu karşıtı eylemciler siyasetçilerinin uğrak yeri olan Le Cercle de l’Union restoranına gitti. Restoranda özellikle sağcı siyasetçilerin olduğu bilgisini alan eylemciler marşlar eşliğinde içeri girdi.

“Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız” diyen vatandaşlar restoran çalışanlarınca çıkarılmaya çalışıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede hızla yayıldı.

“Bu tür eylemleri tekrar etmeliyiz” diyen vatandaşların yanı sıra eleştiren vatandaşlar da “çalışsaydınız siz de o restoranda olabilirdiniz” paylaşımı yaptı. (İHA)