En az 15 yıldır çiftleşmiyordu… 62 yaşındaki pitondan 7 yumurta

1961’den beri Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan yılan, 2009’da da benzer şekilde çiftleşmeden yumurtlamış ancak hiçbir yumurtadan yavru çıkmamıştı.

Batı ve Orta Afrika’ya özgü kraliyet pitonları ve bazı sürüngen türleri gibi eşeysiz üreyebiliyor. Bu dişi yılanlar, geciktirilmiş döllenme için sperm depolayabiliyor.

Hayvanat bahçesinin sürüngenler biriminin sorumlusu Mark Wanner, kayıtlara geçen en uzun çiftleşmesiz yumurtlama sürenin yedi yıl olduğunu söylüyor.

İKİ YUMURTA BOŞ ÇIKTI



Adı olmayan ancak hayvanat bahçesinde 361003 numarasıyla kayıtlı olan yılanın 23 Temmuz’da yaptığı yedi yumurtadan ikisi, genetik testler için alındı. Bir ay sonra çıkması beklenen testlerde yumurtaların çiftleşmesiz oluşup oluşmadığı belirlenecek.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre iki yumurtadan yavru çıkmazken diğer üç yumurta kuluçka makinesine alındı. İki-üç hafta içinde bu yumurtalardan yavru çıkması ihtimali var.

30 YIL İHTİMALİ VAR

Wanner’a göre yılanın en son 1980’lerin sonu ya da 90’ların başında çiftleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

O zamanlar kafesleri temizlenirken hayvanların aynı kovaya konulduğunu belirten Wanner, “Biz en az 15 yıl diyoruz ama hayvan yaklaşık 30 yıldır çiftleşmemiş olabilir” dedi.