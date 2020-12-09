En cömert patron: 10 milyar liralık hisseyi çalışanlara dağıttı

İngiltere, e-ticaret şirketi The Hut Group’un kurucusu Matt Moulding’i konuşuyor. Radikal bir karar alan Moulding, şirketin 1 milyar sterlin (10 milyar TL) değerindeki hisselerini aralarında şoför, depo işletmecisi ve sekreterlerin de bulunduğu 74 çalışanına hediye etti.

‘TAMAMEN HEDİYE’



İngiliz basınının gündemine oturan karar sonrası açıklamalarda bulunan Moulding, “İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik” dedi.

Moulding’in şirkette hali hazırda 1.6 milyar sterlin (16 milyar TL) değerinde yüzde 25’lik hissesi bulunuyor.