Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Endonezya’da aşı için gönüllü olan bir kişide corona çıktı!

Endonezya'da Çin'in geliştirdiği aşı için gönüllü olan bir kişinin corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
18:33 -
Haberler Dünya
Endonezya’da aşı için gönüllü olan bir kişide corona çıktı!

Olay, Endonezya´nın Bandung kentinde meydana geldi. Çin merkezli Sinovac Biotech tarafından geliştirilen ve Endonezya merkezli Bio Farma tarafından şirketi tarafından ülkeye getirilen aşı için gönüllü olan bir kişi corona virüsüne yakalandı.

Kişinin cinsiyeti açıklanmazken ilk aşı denemesinin ardından protokollere uymayarak şehir dışına çıktığı ve döndüğünde ikinci deneme aşını olduğu ifade edildi. Hastanın karantinaya alındığı ifade edildi.

“VİRÜS AŞI KAYNAKLI DEĞİL”

Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, bahsi geçen kişinin PCR testinin pozitif çıktığını ancak virüsün kaynağının aşı değil, seyahat etmesi olduğunu belirtti. (DHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsü ile ilgili korkutan keşif: Covid-19 beyin hücrelerini öldürüyorCorona virüsü ile ilgili korkutan keşif: Covid-19 beyin hücrelerini öldürüyor İLGİLİ HABERİlk kez Çin'de geliştirildi! Herkes aşı beklerken... Corona virüsüne karşı burun spreyi!İlk kez Çin'de geliştirildi! Herkes aşı beklerken... Corona virüsüne karşı burun spreyi!
beyin Bilim Çin Corona Dünya Endonezya
Son güncelleme: 18:34 11.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more