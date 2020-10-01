Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında roketli saldırı

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu.

Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, roketlerin Şii Haşdi Şabi güçleri kontrolü altındaki bölgeden fırlatıldığını duyurdu.

BARZANİDEN AÇIKLAMA

Roketli saldırıya ilişkin IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Barzani, saldırıyı sert dille kınayarak IKBY hükümetinin bölgenin istikrarını bozmaya çalışan girişimlere karşı sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Barzani açıklamasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile konuyu görüştüğünü ve saldırganlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Saldırıya ilişkin başka bir açıklamada ise Irak'ta görev yapan koalisyon güçlerinden geldi. Koalisyon sözcüsü Wayne Naruto, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını vurguladı. İHA