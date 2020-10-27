Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı, Astana sürecine atıfta bulunularak siyasi çözümün tekrarlandığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Libya'da devam eden süreç ile birlikte çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun ele alındığı, Putin'in ateşkes anlaşmalarıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle temasları ve çatışmaların sonlandırılmasıyla ilgili atılan ateşkes adımları hakkında bilgi verdi” denildi.

Erdoğan ve Putin'in dış politika başta olmak üzere savunma ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı. (İHA)

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