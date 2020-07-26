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Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18:46 -
Haberler Dünya
Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Mahmud Abbas'ın, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ettiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine tebriklerini ilettiği öğrenildi.

Görüşmede Mahmud Abbas'ın bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın Türkiye'nin Filistin'e desteklerinin devam edeceğini ifade ettiği bildirildi. (İHA)

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