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Erdoğan yarın KKTC’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti kapsamında yarın KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Güncellenme: 21:18, 14/11/2020
Haberler Dünya
Erdoğan yarın KKTC’ye gidecek

İletişim Başkanlığı’ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin resmi açılışının da yapılmasının öngörüldüğü ifade edildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:16,
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