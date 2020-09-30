Erdoğan’dan AB’ye mektup: Maksimalist tavrı desteklemeyin

Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başları yarın başlayacak iki günlük zirvede Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırları anlaşmazlığı başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki gerilimi ele alacaklar.

Türkiye ile Yunanistan, birkaç haftadır tırmanan gerilimin ardından potansiyel petrol ve doğalgaz kaynakları barındıran Akdeniz’de deniz egemenlik alanları konusundaki anlaşmazlıklarını çözmek için AB zirvesi öncesinde görüşmelere başlama kararı almıştı.

Erdoğan mektupta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının adilce belirlenmesinden yana olduğunu ancak kıta sahanlığındaki egemen hak ve yetkilerini muhafaza etmek istediğini ifade etti.

KÖMÜR VE ÇELİK ÖRNEĞİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama göre Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri’nin adanın petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki eşit haklarını da garanti almak istediğine dikkat çekerek, hidrokarbon kaynakların paylaşımının Kıbrıs’ta çözüme temel oluşturabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin selefi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na atıfta bulunarak, “Kömür ve çeliğin AB’nin çıkış noktasını oluşturduğu gibi, hidrokarbonun Kıbrıs’ta çözüme ve büyük AB’nin oluşumuna temel oluşturmasını diliyoruz” dedi.

Mektupta Kıbrıslı Türk ve Rumlar, petrol ve doğalgaz kaynaklarının gelirlerini paylaşacakları bir mekanizmayı Kıbrıs meselesinin çözümünü beklemeden hayata geçirebileceğine dikkat çekildi.

Erdoğan Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları bir araya getirecek, enerji iş birliği forumu kurulması önerisini yineleyerek, “Türkiye bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vermeye hazırdır” dedi.

AB MAKSİMALİST TAVRI DESTEKLEMEMELİ

Türkiye’nin Yunanistan ile olan deniz yetki alanları sorununu çözmek için önkoşulsuz müzakereye hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, AB liderlerinden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz yetki alanlarını Türkiye aleyhine azami büyüklüğe ulaştırma çabalarına destek vermemesini istedi.

Mektupta “AB’nin bu düşüncelerimize destek vermesini, aday ülke Türkiye’ye karşı takındığı yanlı tutumu terk etmesini… temenni ediyorum. Bizim AB’den beklentimiz tarafsız kalması, herkese eşit davranması, diyalog ve iş birliğini desteklemesidir” diyen Erdoğan Türkiye ve Kıbrıs Türkleri’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurması talebinin ise adaletsiz olduğunu belirtti.

Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016 yılında varılan mutabakata atıfta bulunan Erdoğan, “Bizim samimi arzumuz, 18 Mart Mutabakatı’nın günün koşulları da dikkate alarak güncellenmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleriyle, ortak çıkarlarımız doğrultusunda aşama aşama ilerletilmesidir” dedi.

Türkiye ve AB 2016 yılında Türkiye’nin Avrupa’ya mülteci ve göçmen geçişlerini engellemesi karşılığında Türkiye’ye mali yardım verilmesi, Türk vatandaşlarına Schengen vizesinden muafiyet sağlanması ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda mutabık kalmıştı.

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