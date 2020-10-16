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Erdoğan’dan Kanada’ya askeri ürün telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudea ile yaptığı görüşmede Azerbaycan-Ermenistan gerilimi nedeniyle Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Güncellenme: 23:12, 16/10/2020
Haberler Dünya
Erdoğan’dan Kanada’ya askeri ürün telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

“MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan gerilimi nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde ve kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa dostane bir konuşma yaptı. İHA

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Yayınlanma Tarihi:23:08,
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