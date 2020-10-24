Erdoğan’ın Macron’a sert sözleri sonrası Fransa’dan Türkiye kararı

AKP Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözleri sonrası Elysee Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

Erdoğan’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada Fransa’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Herve Magro’nun istişarelerde bulunmak üzere Fransa’ya çağrıldığı da aktarıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de AKP'nin 7. Olağan İl Kongresi’nde Fransa Cumhurbaşkanı için “Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, açıklamasında şunları söylemişti:

* Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol.

* İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Ya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz.

* Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da devam edecektir. Azerbaycan'daki işgallerin arkasında bunlar var. MİNSK üçlüsünün içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız?

* Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bunlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Ama Türkiye dürüst olarak bu kardeşlerinin yanında yer aldı, bundan sonra da devam edecektir. Başlayan çatışmalar Azerbaycan kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine dönüşmüştür.

* Almanya'da bir camiye yapılan baskının adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hıristiyanların mabetlerine yaptık mı? Yapmadık .Çünkü bizim cibilliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz zaman ‘Nasıl olur ya, olmaz böyle şey' derler. Bunlarda özgürlük, laiklik diye bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan.

* Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. çünkü batılı için Müslüman Türk'tür, Türk de Müslüman'dır. Avrupa faşizmi yeni bir seviyeye geçmiştir.

MACRON NELER SÖYLEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.