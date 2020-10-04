Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ermenistan, Bakü yakınlarındaki bölgeye füze fırlattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin fırlattığı füzelerden ikisinin başkent Bakü’nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine isabet ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
23:49 -
Haberler Dünya
Ermenistan, Bakü yakınlarındaki bölgeye füze fırlattı

Ermenistan'ın füze saldırısı hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan tarafına 8 füze fırlattığını ve füzelerden ikisinin başkent Bakü'nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine isabet ettiğini açıkladı.

Hacıyev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın Azerbaycan’daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik füze saldırıları. İkinci en büyük şehir, Gence: dört füze artı misket mühimmatlı Smerç roketleri. Hızı ve Apşeron bölgesi: 300 kilometre orta menzilli iki füze. Mingeçevir: iki füze. Su deposu ve elektrik santrali.

Sputnik’te yer alan habere göre, başkent Bakü ve Hızı arasındaki mesafe 101 kilometre, Bakü ve Apşeron bölgesi arası ise 5-6 kilometre.

Karabağ’da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalar nedeniyle her iki ülke olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmişti.

İlginizi ÇekebilirErmenistan, Azerbaycan'ın 2 şehrine daha saldırdıErmenistan, Azerbaycan'ın 2 şehrine daha saldırdı İlginizi ÇekebilirBolu Belediyesi'nden Azerbaycan'ı gururlandıran destek!Bolu Belediyesi'nden Azerbaycan'ı gururlandıran destek!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more