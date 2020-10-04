Ermenistan, Bakü yakınlarındaki bölgeye füze fırlattı

Ermenistan'ın füze saldırısı hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan tarafına 8 füze fırlattığını ve füzelerden ikisinin başkent Bakü'nün yakınında yer alan Hızı ve Apşeron bölgelerine isabet ettiğini açıkladı.

Hacıyev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın Azerbaycan’daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya yönelik füze saldırıları. İkinci en büyük şehir, Gence: dört füze artı misket mühimmatlı Smerç roketleri. Hızı ve Apşeron bölgesi: 300 kilometre orta menzilli iki füze. Mingeçevir: iki füze. Su deposu ve elektrik santrali.

Sputnik’te yer alan habere göre, başkent Bakü ve Hızı arasındaki mesafe 101 kilometre, Bakü ve Apşeron bölgesi arası ise 5-6 kilometre.

Karabağ’da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalar nedeniyle her iki ülke olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmişti.

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