Ermenistan Cumhurbaşkanı AB ve NATO’ya şikayete gidiyor

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada Sarkisyan’ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada Ermenistan’ın NATO ve AB liderlerinin çatışmaları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını “yeniden canlandırmak” için “mümkün olan her şeyi yapmalarını” beklediği söylendi.

27 Eylül’de Azerbaycan ve Ermenistan karşılıklı olarak birbirlerini suçlayarak saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Ermenistan haricinde hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ üzerinden başlayan ve 20 yılı aşkın bir süredir çözülemeyen gerilimde yüzlerce sivil ve asker yaşamını yitirmişti.

Dağlık Karabağ’ı yıllardır işgal eden Ermenistan geçen hafta Rusya’nın arabuluculuğu ile ateşkes masasına oturmuş fakat ateşkes anlaşmasının imzası kurumadan Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence başta olmak üzere birçok sivilin yaşadığı bölgelere saldırmıştı.