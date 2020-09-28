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Ermenistan panikte! Cepheden kaçanlar için ‘vur emri’ verildi

Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.

17:50 -
Haberler Dünya
Ermenistan panikte! Cepheden kaçanlar için ‘vur emri’ verildi

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan’dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor.

Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli’den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Vagif Dargahli “Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi” dedi.

Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan’ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.

Foto: DHA

KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi. DHA

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Son güncelleme: 17:51 28.09.2020
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