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Ermenistan Parlamentosu’nun Başkanı linç edildi

Azerbaycan'ın 1 ayı aşkın bir süredir devam eden gerilimi büyük bir kazançla sonlandırması Ermenistan'ı karıştırdı. Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerine ilişkin açıklamasının ardından Erivan’da Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirozyan linç edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:37, 10/11/2020
Haberler Dünya
Ermenistan Parlamentosu’nun Başkanı linç edildi

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç edildi. Protestocular Mirzoyan’ı arabasından çıkarıp darp etti. Mirzoyan’ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği belirtildi. Öfkeli kalabalık tarafından hakarete de uğrayan Mirzoyan, durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Mirzoyan'ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğruladı. Mirzoyan'ın hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

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Yayınlanma Tarihi:15:33,
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