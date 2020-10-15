Ermenistan’ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

Ermenistan'ın Azerbaycan’ın Terter kentindeki mezarlıkta defin işlemi yapan sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Banka müdürü, iki çocuk babası Orucov Perviz Novruzoğlu ve kayınpederi İskender Emirov da yaşamını yitirenler arasındaydı.

Damat ve kayınpederi için Terter'e bağlı Mamırlı köyünde akşam saatlerinde bir cenaze töreni düzenlendi. Orucov'un cenazesi ambulansla Mamırlı'da bulunan baba evine getirildi.

Burada yakınları tarafından gözyaşları ve ağıtlarla karşılanan Orucov için baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Orucov'un eşi, Amirov ve Aylin adlı bir yaşındaki ikiz çocukları, tabut başına gelerek babalarını gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı.

Orucov'un annesi, eşi ve erkek kardeşi tabuta sarılarak uzun süre feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan kalabalık, Orucov'u ve kayınpederi Emirov'u alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

ERMENİ SALDIRISI İHTİMALİNE KARŞI AKŞAM DEFNEDİLDİ

Öte yandan cenazelerin akşam saatlerinde defnedilmesi kararı alındı. Cenazeye katılan halk, bu kararı verme sebeplerinin, Ermenistan'ın dağlık bir bölgeden mezarlıkların olduğu bölgeyi gözetlediğini, yarın yeni bir saldırıya ortam hazırlamamak olduğunu ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Ermenistan, Azerbaycan’ın Terter kentindeki bir mezarlığa defin işlemi sırasında bombalı saldırıda bulundu. Mezarlık ziyaretindeyken bombaların hedefinde kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralanarak Berde Rayon Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, Ermenistan'ın mezarlığın bulunduğu bölgeyi üçüncü kez vurduğu duyuruldu.

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