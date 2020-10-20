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Ersin Tatar ile Anastasiadis görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim Pazartesi günü bir araya geleceği belirtildi.

Güncellenme: 00:10, 20/10/2020
Haberler Dünya
Ersin Tatar ile Anastasiadis görüşecek

Edinilen bilgilere göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Dostane şekilde geçtiği belirtilen telefon görüşmesinde Anastasiadis'in Tatar ile en kısa zamanda görüşmek istediğini ifade ettiği öğrenildi.

Tatar da Anastasiadis’in isteğine olumlu karşılık verdi. İki liderin BM’nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Anastasiadis, yayınladığı mesajda da Tatar’ı kutlamış ve en kısa zamanda görüşme isteğini açıklamıştı. DHA

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