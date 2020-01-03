Esad’dan İran’a Süleymani taziyesi!

Rejimin haber ajansı SANA’nın haberine göre, Esad, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin Bağdat’ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Hamaney ve Ruhani’ye taziye telgrafları gönderdi.

Washington yönetiminin “terör destekçisi olduğunu” savunan Esad, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve kendilerine verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD’nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani’nin öldürülmesini, “Suriye’deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu” olarak değerlendirmişti.

İLGİLİ HABER İran'dan ABD'ye tehdit! 'İntikamı alınacak'

SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı’na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran’dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye’ye getirerek, Esad rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu. AA