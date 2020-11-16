Esad’ın en güvendiği isim öldü

Suriye’nin üst düzey diplomatı ve uzun zamandır dışişleri bakanlığı görevini yürütmekte olan Valid el-Muallim’in bugün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hükümetin yaptığı açıklamada ölüm nedenine dair detay verilmezken, 79 yaşındaki Muallim’in uzun bir süredir kalp sağlığı sorunu yaşadığı biliniyordu.

Muallim, 10 yıllık çatışmaları başlatan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın barışçıl protestolara sert müdahalesinin en büyük destekçilerinden biriydi.

2006 yılında Dışişleri Bakanı olarak atanan Muallim, aynı zamanda başbakan yardımcısı olarak da görev yapıyordu. Bir dönem ABD büyükelçisi olan Muallim’in yerine geçecek isim ise resmen açıklanmadı. Reuters haber ajansına konuşan Şam yönetiminden kaynaklar, Muallim’in yardımcısı Faysal Mektat’ın dışişleri bakanlığı pozisyonuna oturacağını öne sürdü.

