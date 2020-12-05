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Eşcinsel evlilik karşıtı politikacıyı yakan görüntü

Eşcinsel evlilik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Litvanyalı politikacı Petras Grazulis'in Zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında ekrana yansıyan gazeteci arkadaşının yarı çıplak görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Güncellenme: 11:58, 05/12/2020
Haberler Dünya

Avrupa, eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer’ın Brüksel’deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen seks partisine katılmasının şaşkınlığını yaşarken, benzer bir olay da Litvanya’da yaşandı.

Litvanya’da eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla tanınan politikacı Petras Grazulis’in online toplantı sırasında arkadasında yarı çıplak halde bir kişinin görülmesi merak uyandırdı.

Grazulis ortaya çıkan görüntüye ilişkin katılımcılardan özür dilerken, ekrana yansıyan gencin oğlu olduğunu ve kendisine bilgisayar konusunda yardımcı olmak için yanında olduğunu söyledi.

ARKADAKİ KİŞİ GAZETECİ ÇIKTI

Katılımcılardan birinin pek inandırıcı olmadığı yönündeki açıklaması üzerine Litvanyalı politikacı, “Arkamdaki kişi gazeteci Andrius Tapinas. Gazeteci arkadaşım” dedi.

Grazulis, Tapinas’ın görüntüye uzaktan müdahale edip arkasındaki kişinin görüntüsünü çıplak bir adamla değiştirdiğini ileri sürdü. (DHA)

 

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Avrupa evlilik Litvanya Macaristan muhafazakar Polis seks
Yayınlanma Tarihi:11:49,
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