Escobar’ın yeğeni servet buldu! 27 yıl sonra duvardan çıktı

Hayatı pek çok dizi ve film konu olan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar, ölümünün üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen gündem yaratmaya devam ediyor.

Uyuşturucu baronunun yeğeni Nicolás Escobar, Medellin’de amcasına ait evlerden birinde gizlenmiş 18 milyon dolar (137 milyon TL) buldu.

Telegraph’ta yer alan habere göre yerel medyaya konuşan Escobar, paraların beş yıldır yaşadığı evin duvarında gizli olduğunu anlattı. Bir çeşit görünün kendisine yol gösterdiğini anlatan Escobar, paraların yanı sıra bir daktilo, uydu telefonları, altın bir kalem ile fotoğraf makinesi ve filmler bulduğunu söyledi.

7 SAAT İŞKENCE YAPTILAR



Bunun bulduğu ilk eşyalar olmadığını öne süren Escobar, paraların artık kullanılmaz durumda olduğunu belirterek, “İçerideki koku inanılmazdı. Ölmüş bir şeyden 100 kat daha kötü kokuyordu” dedi.

Amcasıyla olan ilişkisine de değinen Escobar, “Bir keresinde amcamın yerini öğrenmek isteyen kişiler tarafından kaçırılmıştım. 7 saat boyunca işkence gördüm. İşçilerimden ikisine testereyle saldırdılar” diye konuştu.

7 KEZ MİLYARDERLER LİSTESİNDE



1970’li yıllarda Kolombiya’daki uyuşturucu ticaretinin kontrolünü ele geçiren Pablo Escobar’ın, ABD’ye sokulan kokainin yüzde 80’inden sorumlu olduğu tahmin ediliyordu.

Büyük bir servetin sahibi olan Escobar, Forbes dergisinin milyarderler listesine yedi kez girmişti. 1992’de cezaevinden kaçan uyuşturucu baronu, 1993’te Medellin’de 44 yaşında öldürüldü.